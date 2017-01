Nagyot hibáznak a lakásvásárlók, pedig sokat spórolhatnának a rezsin

az extrém hidegben megugrott a lakások energiafogyasztása, ezen a téren van tér a javulásra

a lakások kevesebb mint 20 százaléka számít korszerűnek (CC osztályzat) vagy annál jobbnak a tavalyi energiatanúsítványok alapján

a lakások 55 százaléka átlagos (FF) vagy annál rosszabb minősítésű, a legrosszabb kategóriába tartozó lakások aránya pedig 6 százalékos volt

Kisebbségben a korszerűség

A fogyasztás sem érdekli a vevőket

Felértékelődhet az energiatanúsítvány

Az energiatanúsítvány objektív - rendeletben szabályozott - paraméterek alapján mutatja meg, hogy mennyit “fogyaszt" az adott ingatlan. A skála az AA kategóriától a JJ kategóriáig terjed, a “minimális energiaigény" a legjobb osztályzat, a “kiemelkedően rossz" pedig a legrosszabb. Bár a lakás energiafogyasztása fontos tényező lakhatási költségeken belül, ám a tapasztalatok szerint az energiatanúsítvány szinte semmilyen szerepet nem játszik a lakásvásárlási döntésekben.A lakások fogyasztásában van még tér a javulásra a következő időszakban. A tavaly kiadott energiatanúsítványok alapján ugyanis országszerte kisebbségben vannak a korszerű, alacsony fogyasztású lakások. A Lechner Tudásközpont adatai szerint 2016-ban 140 ezer lakóingatlanra készült energiatanúsítvány, amiből kevesebb mint 20 százalékuk kapott korszerű (CC) vagy annál jobb (BB, AA+, AA++, AA) osztályzatot. A felmért lakóingatlanok döntő része - több mint 80 százaléka - maximum a korszerűt megközelítő, azaz DD-s vagy annál rosszabb besorolású. A lakások 55 százaléka pedig átlagos (FF) vagy annál gyengébb osztályzatot kapott. Az energiafaló - kiemelkedően rossz - lakások aránya közel 6 százalékos az országos adatok alapján.Budapesten valamivel kedvezőbb a helyzet: az országos átlagnál magasabb, közel 24 százalékos a korszerű (CC-s) vagy annál is jobb lakóingatlanok aránya. Ugyanakor a korszerűnél jobb - BB-s vagy AA-s - tanúsítványú ingatlanok száma a fővárosban is elenyésző."Abból, hogy a lakások többségénél nincs meg az osztályzat, az is látszik, hogy a vevőket sem nagyon érdekli, tehát az eladási árra sincs komolyabb hatással. Ebből a szempontból a legjobb AA-s kategóriák kivételek, az ilyen osztályzatú lakóingatlanok négyzetméterára 10-20 százalékkal is magasabb lehet, mint az azonos környéken lévő rosszabb osztályzatú lakásoké."-mondta elA lakásukat eladásra hirdetők háromnegyede úgy kezdi hirdetni a lakást, hogy nincs meg ez a papír vagy, ha van is tanúsítványuk, nem adják meg a hirdetésben az azon szereplő osztályzat értéket.Összességében hiába mutat pontos képet egy lakásról a tanúsítvány, a vevők inkább saját szemüknek hisznek a lakásvásárláskor, éppen ezért az, hogy felújított vagy felújítandó egy lakás, jelenleg teljesen szubjektív megítélés alapján kerül bele egy lakáshirdetésbe.A tulajdonosoknak azonban érdemes lehet felmérniük ingatlanuk energiaigényét, még akkor is ha nincs szó eladásról vagy kiadásról, hiszen a tanúsítvány 10 évig érvényes. A tanúsítást végző mérnökök számára ráadásul jogszabály írja elő, hogy az energiatanúsítvány mellé energia-megtakarításra irányuló javaslatokat is megfogalmazzanak. Ezeket megfogadva a rezsiköltség még tovább csökkenthető, ami hosszútávon jelentős összegű megtakarítással is járhat.Éppen ezért az objektív feltételek alapján elkészült energiatanúsítványok többéves időtávon a mostaninál fontosabb szerepet játszhatnak majd a lakásvásárlási döntéseknél. Ez azért is valószínű forgatókönyv, mert 2021-től minden használatba vett épületnek nulla közeli energiaigényűnek kell lennie. A témáról további információkat találunk a Pénzcentrum erre vonatkozó cikkében.