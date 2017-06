Nem csak a panellel lehet nagyot kaszálni befektetőként

A fővárosi lakásvásárlók körében évek óta töretlen népszerűségű Újbuda igencsak vegyes lakásállománnyal bír, a lakótelepektől kezdve a belvárosi jellegű bérházakon át a családi házas övezetekig minden megtalálható Budapest XI. kerületében. Természetesen nem csak a kerület arculata változatos, hanem a lakásárak tekintetében is jelentős különbségeket fedezhetünk fel az egyes városrészek között.Az Otthontérkép oldalán elérhető legfrissebb hirdetési árak alapján Újbuda legdrágább városrészei között a két belvároshoz közeli magaslat (Sashegy és Gellérthegy) mellett a város nyugati határához közel eső zöldövezeti részeket (mint például Spanyolrét és Madárhegy) találjuk, olcsóbban pedig elsősorban a lakótelepeken és a fő közlekedési folyosóktól (1-es út és M1/M7 bevezető szakasza) távolabb eső peremterületeken vásárolhatunk.

Az ország és Budapest jelentős részéhez hasonlóan immár több éve töretlen a lakásárak növekedése a XI. kerületben, a folyamat pedig egyelőre nem látszik megállni, így az itt vásárlók további értéknövekedéssel számolhatnak. Szintén pozitív jövőbeli trendekre enged következtetni a kerület immár évek óta töretlen fejlődése. A jelentős infrastrukturális fejlesztések (4-es metró, fonódó villamos, 1-es villamos meghosszabbítása) és városrehabilitáció (Móricz Zsigmond körtér, Bartók Béla út) mellett az is vonzóvá teszi Újbudát, hogy a következő években várhatóan rengeteg új munkahelyet biztosítnak majd a kerületben nagy számban megvalósuló irodaberuházások.

Az ingatlanbefektetések kedvező megtérüléséhez természetesen erős lakásbérleti piacra is szükség van, mely egyértelműen megtalálható a XI. kerületben. A keresletet természetesen főként a diákok adják, hiszen Újbudán található számos országos hírű egyetem campusa, de más hátterű bérlők is előszeretettel választják a kerületet. Ezt támasztja alá az is, hogy az Otthontérkép adatai szerint a legmagasabb fajlagos kínálati bérleti díjakkal nem az egyetemek közvetlen közelében, hanem a már említett hegyvidéki részeken, illetve a csendes zöldövezetekben találkozhatunk.Bár fontos megemlíteni, hogy a fenti táblázatokban szereplő számok kínálati árak, illetve bérleti díjak, így jelentős eltérések mutatkozhatnak a ténylegesen megvalósuló tranzakcióknál érvényesülő díjakkal összehasonlítva, a Portfolio számításai szerint a XI. kerületben 5,5 és 8 százalék között mozognak a lakásvásárlással elérhető az éves hozamok 3 százalékos lakásfelértékelődéssel számolva.A csak pusztán a kiadásból származó hozam 2,5 és 5 százalék között alakulhat. A legmagasabb hozam a zöldövezeti városrészekben, illetve Gazdagréten érhető el, míg a legalacsonyabb jövedelmet a belvároshoz közelebb eső lakótelepek biztosíthatják. A budapesti átlaghoz képest jól teljesít a kerület, a különböző városrészeinek jelentős része eléri vagy meg is haladja a Budapesten hosszú távú lakáskiadással elérhető átlagos hozamszintet.A fenti számok alapján különösen jó befektetést jelenthet Spanyolrét és Madárhegy környéke, ahol több lakóingatlan-fejlesztés is zajlik. A környéken csendes zöldövezetben érhetők el új építésű lakások, melyek remek közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek: Budapest egyik legfontosabb csomópontja, a 4-es metróval, több villamosvonallal, számtalan buszjárattal és vasúton is elérhető Kelenföld kevesebb, mint 10 perc alatt megközelíthető.Az egyik ilyen fejlesztés a Cordia által jegyzett Sasad Resort , ahol a negyedik ütemben 28 és 119 négyzetméter közötti lakások épülnek, lefedve ezzel számos különböző igényt. A Rupphegy természetvédelmi területtől néhány perc sétára található fejlesztésben többek között szellős elhelyezésű épületek és egy 8000 négyzetméteres szabadidőpark kap helyet.