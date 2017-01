Nem csak a részeg turisták imádják a pesti bulikerületet

A Budapestre érkező turisták: a legtöbben elsősorban Bécset választják úti célként, és utána látogatnak el a magyar fővárosba. Aki viszont járt már nálunk, az a következő alkalommal elsődleges desztinációként gondol Budapestre.ugyanis: nemcsak szebbnek tartják, de az elérhető szolgáltatásokkal és a hangulattal is elégedettebbek."Volt olyan, aki először csak kíváncsiságból érkezett hozzánk, de annyira tetszett neki a város, hogy nem sokkal később itt ünnepelte a születésnapját és a házassági évfordulóját is. A vendégektől egyre pozitívabb visszajelzések érkeznek, hiszen a város érezhetően fejlődik, és ez már a nyugati turistáknak is feltűnt.Ha röviden össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy sokak szerint Budapest lett Kelet-Európa Berlinje. És nemcsak az éjszakai élet, hanem a kultúra miatt is" - meséli Dencz Bálint, a Let Me Inn egyik alapítója.A Let Me Inn tapasztalatai alapján a magyar fővárosba látogató turisták által leginkább kedvelt kerületek az V., a VI. és a VII. kerületek, de a budai rakpart is népszerű. Mindezt alátámasztja2015-ben közzétett, amelya szolgáltatást választó turisták körében"Jelenleg körülbelül 8 ezer kiadó lakás van Budapesten. Az Airbnb népszerűségével egyidőben a magyar fővárosban is jelentősen emelkedett azok száma, akik rövid távon adják ki lakásukat" - magyarázza Juhász Réka, a Let Me Inn társalapítója.