Valóban a pakisztáni munkaerő lehet a megoldás az építőipar problémáira?

Mennyi lakás épül?

A lakásfejlesztések száma továbbra is erős, sőt a már bejelentett de még el nem kezdett projektek elindításával a következő években még tovább emelkedhet a lakásépítések és a piacra kerülő új lakások száma. A fejlesztői oldalról azonban egyre többször hangzik el, hogy számos tényező van, ami nehezíti és hátráltatja a beruházásokat. Egyik ilyen a munkaerőhiány, de az építőanyagok ára és szállítási ideje is egyre gyakrabban gördít akadályt az épülő beruházások elé.2017 első félévében nagyjából ötezer lakást adtak át Magyarországon, ami közel másfélszerese az egy évvel elelőtti számoknak, a kiadott építési engedélyek száma pedig a 20 ezret közelíti, ami szintén jelentős növekedés a tavalyi évhez képest. Emellett a beruházások száma is növekszik, a Budapesti Lakáspiaci Riport 7200 szabad új lakásról számolt be Budapesten, jóllehet ezek egy részét még nem kezdték el építeni.

Valóban ekkora probléma a munkaerőhiány?

Nemcsak Kelet-, hanem Nyugat-Európában is hatalmas építkezések zajlanak, így az ottani munkaerőhiányt egyre nagyobb számban oldják meg kelet-európai munkavállalókkal, ami viszont az itthoni építkezéseken okoz problémát.Egyes vélemények szerint annyira nincs már munkaerő Magyarországon, hogy pár éven belül reális alternatíva lehet az olcsó kínai, vietnami, indonéz vagy pakisztáni vendégmunkások hazai építkezéseken történő szerződtetése, mások szerint azonban magasabb bérek mellett Magyarországon is lehetne találni megfelelő munkaerőt. A kérdés az, hogy a cégek mekkora béremelést engedhetnek meg a fejlesztéseiken dolgozó munkásoknak anélkül, hogy elveszítenék a - részben emiatt megdráguló - lakásaik iránti vásárlói érdeklődést.

Csúszások és vásárlói bizalomvesztés

A projekt során egy hatalmas parkban, több ütemben teraszos elrendezésű lakások épülnek.

A 148 lakásos lakóparkban a HÉV Csillaghegyi megállója és számos buszjárat segíti a közlekedést.

A leendő vásárlók 37 és 110 négyzetméter közötti lakásokból válogathatnak, átlagosan 603 ezer forintos négyzetméteráron.

A lakások átadása 2018 III. negyedévére várható.

A projekt fejlesztője a Duna House Holding Nyrt. vállalkozása, a MyCity Real Estate. A cég jelenleg három kerületeben, négy társasház fejlesztésén dolgozik. A budai oldalt választva egyre több vásárló dönt úgy, hogy a III. kerületben épülő új lakások közül választja ki leendő otthonát. A zöld környezet és a többi budai kerületnél kedvezőbb árak együtt teszik vonzóvá a kerület új lakásait. Csillaghegyen épül többek között a Forest Hill lakópark is.

A munkaerőhiány az, ami a most zajló fejlesztéseknél a legnagyobb nehézséget okozza, azonban megfelelő piaci tapasztalattal ez a probléma is orvosolható. Tény, hogy az építkezéseket számos tényező drágítja, de nem szabad, hogy ez a kivitelezés minőségének a rovására menjen. Noha az elmúlt évek drágulása az új lakások eladási áraira is rányomta bélyegét, a beruházásunknál kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vásárlóink számára biztosítsuk az ígért minőséget, hosszú távon ugyanis az elégedett vevők és a jó referencia a legjobb ajánlólevél. Az árak folyamatos emelkedése miatt viszont akár projekten belül is előfordulhat, hogy aki későbbre halasztja a lakásvásárlást, az a mostaninál magasabb árakkal fog találkozni - mondta elA most épülő lakásfejlesztéseknél egyre több esetben fordul elő, hogy a kivitelezés közben módosítják - egy-két negyedévvel későbbre tolják - a tervezett átadást, de ennél nagyobb csúszások is előfordulhatnak. A határidők körüli bizonytalanság miatt nem könnyű a vásárlói bizalom megtartása, akinek viszont ez sikerül, annak ideális a mostani környezet az épülő lakásaik hatékony értékesítéséhez.Új lakás vásárlása előtt állva vevőként is tehetünk azért, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés. Ha olyan cégtől vásárolunk, akinek nincs nagy múltja a piacon, szerződéskötés előtt mindenképpen keressük fel a fejlesztőt és érdeklődjünk a cég történetéről, a tulajdonosi hátteréről és a korábbi tevékenységükről.A kivitelezővel egyeztetve akár az építkezés közben is lehet műszaki ellenőrzést végeztetni, a lakás átvétele előtt azonban mindenképpen tegyük ezt meg. Járjuk végig egy szakemberrel és a kivitelező illetékes személyével együtt a lakást, és győződjünk meg a beépített elemek megfelelő minőségéről, valamint egyeztessük, hogy mire és milyen hosszan adnak garanciát!Gyakran előfordul, hogy a kivitelezéshez felvett hitel miatt a társasház összes lakására jelzálogjogot terhelnek. Ha ez a helyzet áll fenn, mindenképpen nézzük meg, hogy a szerződés milyen lehetőségeket kínál a leendő lakásunk tehermentesítéséhez.Lakásvásárláskor tehát új építésű esetén is legyünk körültekintők, figyeljünk oda a részletekre, ha pedig bármivel kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, kérjük szakértő segítségét mind jogi, mind kivitelezési kérdésekben!