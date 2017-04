A technológia, amiben Magyarország egyáltalán nincs lemaradva

Tudj meg mindent a Modern városok finanszírozásáról, és a jövő legfontosabb újításairól, amik a városi életünket teremtik újjá! ÁTTEKINTÉS

A szemünk előtt zajlik a negyedik ipari forradalom. A digitalizáció, a big data, az Internet of Things, az okosodó városok és otthonok, az önvezető autók, az intelligens üzemeltetési rendszerek, a robotizáció, az e-kereskedelem és a világot átszövő hálózatok már közel sem a jövő, hanem nagyon is a jelen témái. A Portfolio Smart City 2017 konferencia ezekben a témákban keresi a lehetőségeket, a kihívásokat és igyekszik választ adni a ma vezetőinek, hogy a jövő számára jó döntéseket hozhassanak. Az április 27-i konferencia helyszíne a Hotel InterContinental.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

a fenntartható városi mobilitás fejlesztésére

a fenntartható energiahatékony épületek létrehozására

az információs és kommunikációs technológia integrálására a közlekedés és energetikai területén

és a szociális ellátórendszerek korszerűsítésére

Smart közlekedés

A növekvő forgalmi dugók, a lég- és zajszennyezés mind olyan problémák, ami a városok élhetőségét veszélyeztetik, aláássák a versenyképességet és hosszú távon is rontják az életminőséget. A felmerülő kockázatok kezelésére, az erőforrások hatékony felhasználására és a különböző területek problémáinak összefüggő kezelésére jött létre a Smart City koncepciója.A Smart City kulcsterületei közé tartozik a közlekedés, az energetika, a városi környezet, az életvitel, a város igazgatása, valamint az előző területeket is összekapcsoló infokommunikációs infrastruktúra. Az említett területek azonban nem kezelhetők egymástól függetlenül, a megvalósítási elemeik is sokszor átfedik egymást.A fenntartható, költséghatékony, környezetbarát és biztonságos városi életkörülmények iránt egyre nagyobb a társadalmi igény. Az "okos" eszközök terjedésével pedig mindez egyre valóságosabbá válik. A European Smart City Initiative lényege, hogy egy átfogó rendszerbe összesítik az EU által finanszírozott különféle smart city projekteket, amelyek az EU 20-20-20 célkitűzéseinek elérését célozzák. Ez a gyakorlatban a károsanyag-kibocsátásnak a 20 százalékos csökkentését, a megújuló energia 20 százalékos arányának elérését és az energiahatékonyság 20 százalékos növekedését jelenti. Ennek érdekében szükség vanA közlekedésben rövid távon az elektromos járművek terjedése és az olyan lehetőségek, mint a közösségi kerékpárrendszer kialakítása jelenti a megoldást. Hosszabb távon azonban meg kell tervezni az elektromos töltőhálózatok rendszerét vagy az akár vezető nélküli kooperatív járművek hálózatát is.

Forrás: Shutterstock

Smart energetika

Smart városi környezet

Smart életvitel

az egészségügyi megfigyelések, rosszullétek, balesetek detektálására létrehozott kamerarendszerek

automatizált egészségügyi riasztók

egészségmegőrzést segítő IT eszközök

információk nyilvántartása

digitális írástudatlanság csökkentését segítő programok

interaktív képzésialkalmazások - akár tömegközlekedésen is

smart katasztrófavédelem az egyes rendszerek összehangolásával

Mi a helyzet Magyarországon?

A vezető nélküli technológiák jelentős időmegtakarítást eredményezhetnek, például egy épület bejáratánál kiszállva az autó magától leparkol vagy tovább megy oda, ahol másnak szüksége van rá. Ugyancsak a smart koncepció része az ehhez illeszkedő közlekedési pályák kialakítása is. A dinamikus sávmenedzsment, vagyis a változtatható sávkiosztás és a dinamikus sebességkorlátozás is ide tartozhat. Ennek részeként a kis forgalmú időszakokban a sebességhatár növelése, míg a rossz időjárási körülmények között annak csökkentése is lehetővé válik.Az elektromos járművek vezeték nélküli töltését lehetővé tevő e-charger sávok kialakítása, a dinamikus parkolóhely-kiosztás, illetve az intelligens forgalomszabályozás is a következő évek Smart City koncepciójának lényegi elemei lesznek.Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások terjedése alá főként olyan megoldások tartoznak, mint az épületek hővisszanyerő rendszerei, az energiahatékony közvilágítás vagy az egy csatornán keresztül megvalósítható - fogyasztói szokásokat is elemző - okos mérési megoldások.Hosszabb távon mindez kiegészíthető a lokális energiatárolással vagy az otthonok és járművek közötti energiaátadás lehetőségével. Az épületek kialakításánál a geotermikus energia felhasználásának terjedése, a városi szolár parkok vagy a lokális szélerőmű parkok telepítése segítheti a zöldenergia terjedését.A különféle okos megoldások a városi környezetet is egyre inkább elérik. Ide tartozhat az intelligens épületek a központosított automatizálással vagy a távoli szabályozhatósággal. A végső cél természetesen ebben az esetben is az energiahatékonyság növelése, de akár az épületbiztonság is javítható ezáltal. Az okos megoldások közé sorolható azonban a városok éghajlatváltozását figyelembe vevő megoldások - beépített anyagok, zöldfelületek, megújuló energiaforrások - is, amelyekkel csökkentehető például a jövőbeli hőhullámok hossza.A levegőminőség javítása, a vízfelhasználás hatékonysága és a hulladékok hasznosítása egyaránt növeli az élhetőséget, ezek tehát együttesen javítják a városban élők mindennapjait. A technológiai fejlődés következtében a különböző megoldások összehangolása is lehetővé válik, aminek végső soron a városlakók látják az előnyét.A smart életvitel témaköre a mindennapjaink változására utal, ahol az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a biztonság kerül reflektorfénybe. Az ide tartozó megoldások közé tartozik többek közöttAz elsőre szokatlannak tűnő ötleteket sokan futurisztikus hóbortnak gondolhatják, az azonban tény, hogy Magyarország ezekben technológiákban szinte egyáltalán nincs lemaradva a legfejlettebb országoktól. A nálunk épülő okosotthonok például megegyeznek a legújabb nyugat-európai épületekkel, míg a városi közlekedésben alkalmazott megoldások - pl. e-car sharing - is a legújabb trendeket követi.A szemünk előtt zajló negyedik ipari forradalom vívmányai tehát Magyarországot sem kerülik el, a digitalizáció, a big data, az Internet of Things, az okosodó városok és otthonok, az önvezető autók, az intelligens üzemeltetési rendszerek, a robotizáció, az e-kereskedelem és a világot átszövő hálózatok már közel sem a jövő, hanem nagyon is a jelen témái. A 2017. április 27-én a Hotel InterContinental-ban megrendezendő Portfolio Smart City 2017 konferencia is ezekben a témákban keresi a lehetőségeket és igyekszik választ adni a ma vezetőinek, hogy a jövő számára jó döntéseket hozhassanak.A konferencián nem csak Budapestről lesz szó, hanem a Kecskeméti Városfejlesztési Tőkealap létrehozásának tapasztalatairól és az alföldi megyeszékhely fejlődési lehetőségeiről is hallhatunk előadást.