Aranyáron adják a garázsokat Budapesten

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy az ingatlanpiacnak van egy olyan szegmense, ami még a lakáspiacinál is magasabb hozamot hozhat a befektetők számára, ez pedig a parkolóhelyek és garázsok piaca. Mivel az autók száma növekszik, így a parkolóhelyek is felértékelődnek, a szűkös parkolókapacitások miatt. Különösen nehéz dolguk van a tulajdonosoknak a belvárosban, ahol a házak építése idején még nem terveztek parkolóhelyet. Ezt támasztja alá, hogy a legdrágábbnak számító 7. kerületben 3,5 millió forintot kérnek egy parkolóhelyért a Magyar Idők mai írása szerint.A garázsok ára az elmúlt két évben 20 százalékkal növekedett, még a külső budapesti városrészek esetében is legalább 2 millió forintot kell fizetni értük. Eközben a bérleti díjak is megugrottak, az álladó helyekért is legalább havi 20 ezer forintot elkérhetnek. Ez azt jelenti, hogy a bruttó hozam az előbbi bérleti díjjal számolva a külső kerületekben is 12 százalék körül alakulhat.