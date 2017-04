Az okosvárosoké a jövő

Fókuszban a város, az ember és az energia a Portfolio Smart City konferenciáján. Jelentkezz most! ÁTTEKINTÉS

Konkrét példák

A Portfolio Smart City 2017 konferencia ezekben a témákban keresi a lehetőségeket, a kihívásokat és igyekszik választ adni a ma vezetőinek, hogy a jövő számára jó döntéseket hozhassanak. Az április 27-i konferencia helyszíne a Hotel InterContinental.

A Lechner Tudásközpont elindította Okos Város Online Példatárát . A térképes felületen több száz konkrét hazai és nemzetközi jó példa között lehet böngészni, különböző szűrési kategóriákkal. Az egyes projekteket rövid leírás és kép is illusztrálja, kiegészítve a fejlesztő cég vagy város elérhetőségeivel.Az okosváros-fejlesztésekre irányuló kreatív ötletek és megoldások köre világszerte folyamatosan bővül, így nem egyszerű képbe kerülni a legújabb projektekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és szervezetekkel. Erre nyújt megoldást a naprakész, folyamatosan bővülő Példatár.A példatár segítségével olyan különböző jó gyakorlatokat ismerhetünk meg, mint például az Ivócsap projekt . A szerkezettel bármely magyarországi tűzcsapot másodpercek alatt ivókúttá alakíthatjuk anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne. Az ivócsapokat elsősorban önkormányzatok és vízműszolgáltatók figyelmébe ajánlják a tervezők minden olyan magyarországi településen, ahol a köztereken kevés az ivókút. FloodCom árvízvédelmi szimulációs játék a holland árvízvédelem komplexitását és a vészhelyzetek általános észrevétlenségét hivatott modellezni és bemutatni, emellett segít a kooperációs készségek fejlesztésében vészhelyzetek menedzselése idején. A Rotterdami Főiskolán fejlesztetett játék kifejezetten vízgazdálkodási és katasztrófavédelmi szakemberek számára készült, a különböző szcenáriók a Rotterdam városát fenyegető valós veszélyeken alapulnak.A holland demencia-falu, De Hogeweyk célja, hogy lakói aktívan, - amennyire csak lehet - a korábbi életükben megszokott rutin szerint töltsék mindennapjaikat. A falunak saját boltja, kávézója, sőt színháza van, de működik itt fodrászüzlet, sok a kiskert és egy komplett városias köztérrendszer is hozzájárul a jó közérzet megteremtéséhez. A falu körül húzódó kerítés és az őrzött kapu biztosítja, hogy a betegek biztonságban legyenek saját világukban.A témával kapcsolatban részletesebben is hallhatunk előadásokat a csütörtökön megrendezendő Smart City konferencián.