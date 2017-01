Elbontják a ferihegyi "bádogterminált"

A fejlesztés leglátványosabb része a tízezer négyzetméteres, 220 méter hosszú utasmóló lesz, ami nem csak a 2-es terminál területét növeli meg, hanem a reptér beszállókapu-kapacitását is. A jelenlegi 2A terminálon található öt és a 2B terminálon található hat utashíd mellé további tíz épül, valamint összesen 27 új beszállókaput is kialakítanak. Az építkezés ideje alatt autóbusszal szállítják a fapados légitársaságok utasait a terminálról a repülőkhöz.Az utasmóló ettől kezdve a keskeny és a széles törzsű gépeket is ki tudja szolgálni, de minden csomópont utashidas, buszos, illetve gyalogos beszállításra is igénybe vehető majd, mivel a diszkont légitársaságok az alacsonyabb költségek miatt inkább buszoztatják vagy sétáltatják az utasokat. Az ideiglenesen felépített könnyűszerkezetes csarnokot ezzel párhuzamosan lebontják.

Az új utasmóló látványterve

Az új utasmóló beton, acél és üveg kombinációja stílusában illeszkedni fog az öt éve épült Sky Court és a 2B terminál homlokzatának stílusjegyeihez. Az építkezés várhatóan jövő nyárra fejeződik be, aminek köszönhetően a reptér jelenlegi évi 11,5-12 milliós kapacitása évi 15 millióra nő. 2019-ben azonban várhatóan el kell kezdeni egy újabb terminál építését, a tovább növekvő utasforgalom miatt.Az utasforgalmi épület mellett decemberre a másik nagy projekt, az új reptéri szálloda is elkészül, de erre az évre tehető a DHL 1-es terminál mellé tervezett raktár- és irodafejlesztésének kivitelezése is. A reptérüzemeltető a következő években ötvenmilliárd forintos beruházási programot hajt végre.

Az új szálloda látványterve