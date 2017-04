Képeken Európa legmenőbb vízparti lakásfejlesztései

Top vízparti beruházások Európában

A folyó- és tengerpartok közelsége megélhetést jelentett az ott élők számára, hogy földjeiket műveljék, városaikat ellássák, kereskedjenek és felfedezzenek más kultúrákat. A vízközelben kialakult metropoliszok a kereskedelem és az ipar fejlődése során egyre hatalmasabb kikötőket létesítettek, ám egyre több lakost is vonzottak a partok közelébe. Ha Sanghajra, Szingapúrra vagy az öbölországok nagyvárosaira gondolunk láthatjuk, hogy ez a folyamat még nem fejeződött be, azonban sok helyen átalakulóban van. A globalizáció változásával párhuzamosan az egykori ipari-kereskedelmi hasznosítás egyre inkább háttérbe szorul, az ilyen zónák többsége lakókörnyezetté vagy vegyes irodai-üzleti övezetté válik. Közel három évtizede Európára is jellemző, hogy a gazdaság és az utazás szerkezeti változásával hatalmas vízparti ipari területek szabadultak fel, ezek pedig rendkívüli lehetőségeket kínálnak az új városrészek fejlesztésére.Nyugat-Európában a vízparti területek fejlesztésének ötlete először a 80-as évek városfejlesztési koncepcióiban bukkant fel, majd a 90-es évektől gigaberuházások sora indult el. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a városlakóknak egyre nagyobb igényük lett a természeti környezet közelségére, a közlekedés és az életmód természetbaráttá formálására. A víz közelsége, a folyó, a növényzet olyan tág térérzetet keltenek, amely a nyüzsgő és szűkös városmagokban nehezen elképzelhető, a városi ember életminőségét ugyanakkor erősen meghatározza.Az első lakók 2001-ben költözhettek be a szélkerekekkel, napelemekkel, mesterséges tavakkal és zöldfelületekkel tarkított öko városnegyedbe - Malmö egykori nyugati kikötőjében - az Öresund szoros partján. A városrész a 90-es években még teljesen lepusztult volt: egy kísérteties kikötő szerelőcsarnokokkal és nehézipari komplexumokkal. A felújítást követően a vegyes funkciójú negyed jellegzetes épülete egy csavart formájú, 190 méter magas toronyház, a Turning Torso lett, amelyet Santiago Calatrava spanyol építész tervezett. A negyedet a középkori város mintájára tervezték újra úgy, hogy az épületek elhelyezése megóvja a belső részt az erős széllökésektől.

Amikor fenntarthatóságról van szó, Koppenhága számtalan listán előkelő helyen szerepel. A város kikötőnegyede - nagyszerű ötletek megvalósításával - pár év alatt közlekedési és ipari csomópontból kulturális és társadalmi központtá vált. A tervezőknek a kortárs építészeti projektek létrehozásával sikerült erősíteniük a város kapcsolatát a hozzá tartozó természetes vizekkel, még élhetőbbé téve ezzel a környéket. A vízpartot ma már olyan épületek jellemzik, mint a BIG (Bjarke Ingels Group) iroda nyolcast formáló 11 emeletes 8Tallet elnevezésű lakóháza, amely az utóbbi 10 év legnagyobb dán lakásprojektje is egyben. A vegyes felhasználású épületben 61 ezer négyzetméteren lakóingatlanok, 10 ezer négyzetméteren pedig irodák találhatók.

2011-ben fejezték be a Waterfront Projektet Varsóban, amelynek két nagy szenzációja a Nemzeti Stadion és a Kopernikusz Tudományos Központ volt. Utóbbi egy kétszintes, 15 ezer négyzetméteres főépületből áll, kiállításokkal, laboratóriumokkal és konferenciaközponttal felszerelve, de helyet ad irodáknak, egy tetőkertnek és egy multimédiás planetáriumnak is. Az első fázisban helyet kapott egy közel 35 ezer négyzetméteres, 298 luxuslakásos komplexum is. A második ütemben felújították a régi erőművet, ahol különböző galériákat, éttermeket és üzleteket alakítottak ki.

Vízparti területek szempontjából Budapest is kedvező helyzetben van. A Lágymányosi-öböl rendezett, fákkal borított környezete többek között rekreációs funkciót tölt be a főváros életében, amely szomszédságában indult el Budapest legnagyobb vízparti ingatlanberuházása, a BudaPart projekt. A beruházást a dán ADEPT cég tervezte, egy természetközeli lakóövezet kialakításának elgondolásával.

A fejlesztés során a zöldfelületek és a vízterület magas arányának köszönhetően az épületek átszellőzése is biztosított, így jó levegőjű otthont és munkakörnyezetet kínál az odaköltözőknek. A beruházó az első ütemben két lakóépületet húz fel több mint 250 lakással, amelyek értékesítése már folyamatban van.