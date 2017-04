Kritikus szintű munkaerőhiány miatt akadoznak a lakásépítések

Kötbérek elől menekülnek a kivitelezők

A sportlétesítmények és azok kiszolgálásához kapcsolódó építmények kialakítása, illetve az ipari beruházások jelenthetik az építőipar legfőbb mozgatórugóit az idei év első felében is. A lakásépítési projektek felgyorsítása és a lakossági piac bővítése adhatja az építőipari bővülés nagy részét 2017-ben, ehhez azonban a munkaerőpiac beszűkülése miatt új munkaerő bevonására lenne szükség.Továbbra is a szakemberek hiánya jelenti a legnagyobb problémát a kivitelezők számára, ami időről időre a beütemezett határidők csúszását hozza magával a beruházásokban. Az ebből adódó kötbérek azonban komoly fenyegetést jelentenek számukra.Az építőipari volumen jó része tavaly is a nagyobb ipari létesítmények építéséből eredt, melyek többsége a nagyobb megyeszékhelyeken és vidéki városokban valósult meg, többek között Szeged, Pécs, Győr és Kecskemét környékén. A leggyakoribb ezeken a helyeken, hogy 20-50 szobás apartmanok és kisebb hotelek épülnek a fellendülő vendégforgalom kiszolgálására, a nagy szállodai beruházások viszont továbbra is a fővárosra koncentrálódnak.