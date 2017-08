Látványosan épül a reptér új utasmólója

A lap cikke szerint jelenleg az indulási szint betonfödémjét öntik ki, a közvetlen beszállító folyosókat tartó lépcsőházak pedig szinte már el is készültek.Az eddigiek során az új utasmóló alatti közműveket építették ki, majd az 550 vasbeton tartóoszlopon álló épületrész alapozása következett. A tervek szerint augusztusban befejeződhetnek a terminálhoz közvetlenül csatlakozó részek szerkezetépítési munkái, vagyis őszre tető alá kerülhet az új utasmóló, mely után megkezdődhetnek a belső munkálatok.Az új beszállóhely-fejlesztés része a Budapest Airport BUD2020 névre keresztelt, 50 milliárd forintos ötéves repülőtér-fejlesztési programjának, amelyet az üzemeltető teljes egészében saját erőforrásból finanszíroz.

Az új utasmóló látványterveMint korábban a Portfolio is beszámolt róla, az utóbbi pár évben dinamikus az utasforgalom bővülése, éppen ezért alkotta meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője a BUD 2020 fejlesztési tervet, amelynek egyik legfontosabb eleme egy új utasforgalmi épület, a B móló lesz, a BUD 2020 program másik kulcseleme pedig a repülőtéri szálloda. A terv részeként több milliárdos biztonsági beruházások is várhatók, például valamennyi biztonsági kaput ellátják a legkorszerűbb technológia alapján megépített testszkennerekkel, amelyek nem csak javítják az ellenőrzés minőségét, hanem az utasok kényelmét is növelik.

A reptéri szálloda látványterve