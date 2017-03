Legjobbak között a budapesti reptér

A 10 legjobb repülőtér összesített listájára Szingapúr mellett felkerült Tokió, Szöul, München, Hongkong, Doha, Nagoya, Zürich, London és Frankfurt repülőtere is. Budapest összességében a 84. helyen áll, megelőzve a régióban Prága és Varsó repterét. Összehasonlításként a magyarok által is gyakran látogatott bécsi reptér a 24. helyen áll.A legjobbak listáját utasforgalom alapján is elkészítették, ahol 8 kategóriában az alábbiak lettek a győztesek:

A kategóriák szerinti listán a világ legtisztább reptere a tokiói lett, a legtöbbet az indonéz főváros, Jakarta reptere fejlődött, a legjobb reptéri szálloda a szingapúri reptér mellett található Crowne Plaza lett, a legjobb személyzet a tajvani reptéren van, a reptéri ételek Hongkongban a legjobbak, vásárlás szempontjából pedig a londoni Heathrow lett a legjobb.A repterek mellett elkészítették a 100 legjobb légitársaság listáját is, aminek élén az Emirates, a Qatar Airways és a Singapore Airlines áll.