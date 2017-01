Luxusszálloda nyílik az Orbán által kiszemelt épületben

A W Budapest 162 szobát és lakosztályt tartalmaz majd, a vendégek pedig egy étterem, egy bár, konferenciatermek, wellness- és fitneszrészlegek szolgáltatásait élvezhetik majd. A W Hotels portfóliójában jelenleg 50 hotel található világszerte, ezt a számot azonban 2020-ra 75-re tervezik növelni. A W Budapest a lánc második közép-európai hotelje lesz a szerbiai W Belgrade 2019-es megnyitása után.A Lechner Ödön által tervezett Drechsler-palota (volt Balettintézet) több mint 20 évig üresen állt, majd 2013-ban robbant be újra a köztudatba a miniszterelnöknek és a főpolgármesternek köszönhetően. Orbán Viktor és Tarlós István a frissen érkezett Mercedes Citaro buszokat próbálták ki és beszélgetésük közben a miniszterelnök fölvetette a Balettintézet "megszerzését" a "portugáloktól". Az ATV felvételén látható, ahogy Orbán és Tarlós először a Kodály körönd épületeiről beszélnek, majd arról, hogy a miniszterelnök régi terve, hogy visszaszerezze az Andrássy úton lévő Balettintézet-épületet az akkori portugál tulajdonostól. A miniszterelnök a videóban meg is említi a főpolgármesternek, hogy tegyenek javaslatot olyan törvény elfogadására, amely lehetővé tenné az épület visszaszerzését.

Ha a főváros nem is, de az Andrássy úti épület ügyében érintett Terézváros komolyan vette a miniszterelnök szavait. Alig egy héttel a videó megjelenése után a kerület polgármestere felvette a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy kezdjenek közös munkát egy új jogszabályról. A terézvárosi polgármester akkor azt mondta, hogy céljuk egy olyan törvény elfogadása, amely kötelezi a világörökségi részen - ilyen az Andrássy út is - ingatlant vásárló befektetőt, hogy öt éven belül fejlessze, újítsa meg az épületet. Ennek elmaradása első lépésben nagy összegű pénzbírságot vonna maga után, végső esetben pedig "az állam valamilyen konstrukcióval akár vissza is vásárolhatná, vagy kártalanítással visszavehetné az ingatlant".Bár más vevőkről is szóltak híresztelések, 2014 nyarán végül a katari uralkodócsalád vásárolta meg az Andrássy úti palotát. A vevő valójában egy luxembourgi cég, a Balett Properties S. A. volt, amely mögött Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bir Jaber Al-Thani sejk, a katari uralkodócsalád tagja áll.2014 novemberében arról írtunk , hogy egy, az ingatlanon elhelyezett tábla tanulsága szerint 2017 végén 5 csillagos luxusszálloda nyílik az épületben. További részleteket azóta sem ismertünk meg és az építkezés sem kezdődött el, a mostani bejelentés azonban bizakodásra ad okot és azt jelentheti, hogy végre pont került a sokáig elhanyagolt, jobb sorsra érdemes épület történetének végére.