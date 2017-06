Olyan dolgot tudtunk meg az új metrókról, amit el sem hiszel

Jelen pillanatban 800 millió forintos kötbérrel tartozik az orosz fél a késedelemből. Ha ez elér egy olyan mértéket, akkor a BKV-nak joga nyílik esetlegesen a szerződést felmondani

Szavaiból az is kiderült, hogy a BKV kérte: a gyártó vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy beszerelhető-e utólag a légkondicionáló a szerelvényekbe, ha már a kasznikat újragyártja, nem pedig javítja.

Az utolsó csepp lehetett a pohárban a BKV és a magyar hatóságok számára is a ma reggeli eset a felújított orosz metrókocsik körül. A BKV több mint 800 millió forint kötbérigényt jelentett be a BKV a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését. Közben pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóság utasítására valamennyi felújított orosz metrószerelvényt kivonják a forgalomból.Mindezek után tartott sajtótájékoztatót pénteken Bolla Tibor. Az ATV beszámolója szerint a BKV vezére hangsúlyozta, hogy ezek utaskellemetlenséget okozó hibák, amit 1-2 órán belül minden esetben javítanak. "A problémák sorozatossága okozta azt, hogy keményebben kellett fellépnünk az orosz gyártóval szemben" - fogalmazott.Arról is beszélt az Index videója szerint, hogy minden szerződésből ki lehet szállni, minden szerződésben meg vannak fogalmazva a szankciók.- fejtette ki.

Utasok az M3-as vonalon közlekedő első felújított metrószerelvényen Budapesten 2017. március 20-án. A képen látható a szellőzőberendezés, nem pedig a klíma. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán