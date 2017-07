Rá sem ismersz majd a jövő otthonaira

Tisztább, hatékonyabb, biztonságosabb

az erőforrások jobb kihasználása

nagyobb biztonság

a munkavégzési és életviteli szokásaink megváltoztatása

a vásárlók jobb kiszolgálása

a légszennyezés csökkentése

több szabadidő

IoT az épületekben

IoT a városokban

Világszerte a szervezetek közel kétharmada tervezi, hogy kihasználja az Internet of Things lehetőségeit arra, hogy elemezze ügyfeleinek viselkedését és ezen keresztül jobb szolgáltatásokat nyújtson. Az üzleti döntéshozók egyéb fontos előnyöket is látnak az IoT-eszközök alkalmazásában, melyek közül ais a lehetséges előnyök között szerepel.Az IoT nem csupán a közvetlen környezetünkben gondoskodik nagyobb kényelemről. Ha a lakásban található okoseszközöknél eggyel nagyobb egységet, például teljes intelligens épületeket vizsgálunk, az ott telepített szenzorok képesek érzékelni olyan fontos tényezőket, mint a hőmérséklet, páratartalom, jelenlét, szén-dioxid-szint és a közművek állapota. A fejlett épületautomatizálási és energiafelügyeleti rendszerek ezen információk alapján optimalizálni tudják a folyamatokat és az energiafogyasztást.Az okoseszközök épületekben való alkalmazásáról azonban még megoszlanak a vélemények. Egyes lakásfejlesztők már most elengedhetetlennek tartják, míg mások szerint a lakosság még nem készült fel ezek használatára. A Portfolio Ingatlan által szervezett tavaszi Lakás Konferencia 2017-en szakértők vitatták meg az ezzel kapcsolatos véleményüket.Az IoT a lakó- és irodaházakon túl nagyobb egységben, a városok szintjén is komoly lehetőségeket tartogat. Az időjárási körülmények alapos elemzésével pontosabb előrejelzések készíthetők, amelyek segítik a kockázatok csökkentését. A biztonság is növelhető videokamerás megfigyelőrendszerekkel, valamint az energiafogyasztás optimalizálásához és a fenntarthatóbb működés biztosításához is elérhetők intelligens rendszerek. A smart city szoftverek valós idejű adatokkal és elemzéssel segítik a döntéshozatalt és a folyamatok optimalizálását, legyen szó tömegközlekedésről, vízfelhasználásról és szennyvízkezelésről vagy éppen az adatközpontok és egyéb létesítmények optimálisabb üzemeltetéséről.