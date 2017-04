Sávlezárás jön a Róbert Károly körúton

A Róbert Károly körútról a Teve utca felé balra, illetve az Angyalföldi utca felé ebben az időszakban is lehet kanyarodni. A felújítási munkák hátralevő idejében nem lesz több olyan alkalom, amikor forgalmasabb időszakban egy sávra szűkül a Lehel utca irányú útpálya.Az útpálya egy sávra szűkítése elengedhetetlen, ugyanis két nagy átmérőjű vezeték telepítése történik, ez pedig - a már így is minimálisra csökkentett munkaterületen - egy forgalmi sávban nem oldható meg. Annak érdekében, hogy a vezetékek fektetése a lehető legrövidebb idő alatt és a forgalom minél kisebb mértékű zavarásával történjen, a BKK a tavaszi szünet idejére időzítette a munkálatokat, a kivitelező pedig vállalta a több műszakban és hétvégén történő munkavégzést.A Róbert Károly körút Árpád híd és Vágány utca közötti, 2016 szeptemberében kezdődött, 2017 nyarára elkészülő teljes körű, komplex felújításáról a BKK oldalán részletesebben is olvashatunk.