Újabb villamosokat és trolikat vásárolhat a BKK

A fent említett elemek mellett 53 dél-budai peron átépítését is magába foglaló uniós projekt támogatási szerződésének keretösszege 46,5 milliárd forint, mely részben KÖZOP-, részben IKOP-finanszírozású. A támogatási szerződésből 2016. december közepéig 35,8 milliárd forintot fizettek ki, további 1,5 milliárd forintnyi számla elszámolása folyamatban van.A fejlesztés első üteme 2017-ben zárul le, a program azonban folytatódhat. Mindkét járműbeszerzési szerződést úgy kötötték meg ugyanis, hogy a BKK újabb közbeszerzés kiírása nélkül további opciókat hívhat le a megfelelő források rendelkezésre állása esetén.A Solaris-Skoda konzorciummal megkötött szerződés további 72 trolibusz vásárlását teszi lehetővé, míg a spanyol CAF-fal között szerződés újabb 77 villamos szállítására teremt lehetőséget 2020-ig. A villamosok igény szerint rövid és hosszú kialakításúak is lehetnek, valamint ezen belül elképzelhető 20 olyan villamos vásárlása, amely felsővezeték nélküli üzemre is alkalmas.