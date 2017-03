Vége a lezárásnak az Árpád hídon

16:55 Helyreállt a rend

Befejeződött a műszaki mentés az Árpád hídon. A Pestre vezető oldalt is megnyitották.

16:47 A helyzet változatlan

14:40 Megnyitották a Budára vezető utat

Az 1-es villamos már a teljes vonalon közlekedik, a 34-es és a 106-os autóbusz is az eredeti útvonalon jár, de a Népfürdő utca/Árpád híd megállón megállás nélkül halad át. A 26-os autóbusz továbbra sem közlekedik.

13:50 LEZÁRÁS

Az 1-es villamos a teljes vonalon közlekedik, a 26-os autóbusz a felújítás idején érvényes menetrend szerint jár, a 34-es és a 106-os autóbusz is az eredeti útvonalon közlekedik.A budai oldalt látva a helyzet változatlannak tűnik, komoly a torlódás a délutáni csúcsidőhöz közeledve.Tart a műszaki mentés az Árpád hídon. A Budára vezető oldalt megnyitották, a Pestre vezető oldalon a Népfürdő utca és a Váci út közötti szakasz továbbra is zárva van - olvasható a BKK tájékoztatásában.A Budapesti Közlekedési Központ 13:50-kor posztolta ki a Facebook-oldalára, hogy a lezárás miatt a forgalmat a Népfürdő utcába terelik.Szerkesztőségünk ablakából jól látható a forgalmi fennakadás Budáról Pestre, Pest irányából pedig teljesen kihalt az út. A csúcsforgalom beindulásával párhuzamosan óriási forgalmi dugóra készülhetnek a környéken közlekedők, aki teheti, kerüljön! Budáról Pestre a híd előtt lépésben, de azért haladnak az autók.