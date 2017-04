A fiatalok túltesznek a szüleiken: a nőknek márpedig otthon a helyük!

Érdekes eredményt közölt egy most közölt kutatás, amely szerint az ezredfordulós amerikai fiatalok még a szüleiket is lekörözik abban, ha arról van szó, hogy a nőknek otthon a helyük.1994-ben az amerikai 18 éves gimnazisták 42%-a értett egyet azzal, hogy az ideális család az, ahol a férfiak dolgoznak és a nők az otthoni teendőket végzik el. 2014-ben a válaszadók 58%-a értett egyet ezzel a meglátással. Az eredmény még a kutatókat is meglepte, ezzel lényegében az ezredfordulósok (az 1982 és 2000 között születettek) a szüleiket is lekörözik a "maradibb" felfogásban.Érdekes ugyanakkor, hogy ha munkahelyi egyenlőségről van szó, a mostani fiatalok meglehetősen nyitottak, a megkérdezettek több mint 90%-a szerint a nőknek ugyanolyan munkahelyi és politikai lehetőségeket kellene biztosítani, mint a férfiaknak.Arra, hogy miért jöhetett ki ez az eredmény, több magyarázat is van. Az egyik ilyen felfogás az, hogy az ezredfordulós amerikaiak azt látták a szüleiken, hogy két munkahelyen is meg kellett, hogy állják a helyüket és ezt túl stresszesnek vélték. A pénzügyi válság miatt sok családban fordultak a szerepek, sokszor már a nők kerestek jobban a férfiaknál, ez pedig több helyen is házastársi elégedetlenségekhez vezetett. Sőt, az 1990-es években gyakoribb volt a válás azoknál a családoknál, ahol a nők többet kerestek a férjüknél.