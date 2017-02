Állati zsír a bankjegyekben, tiltakoznak a vegák és a vegánok

Hindu, szikh és dzsain közösségek, vegetáriánusok és vegán életmódot folytatók tiltakoznak a Bank of England terve ellen, miszerint nem vonja ki a forgalomból az állati összetevőket tartalmazó 5 fontosokat, valamint szintén állatokból származó anyagot tartalmazó 10 fontosokat hoz forgalomba.A szeptemberi tervekből mára végleges döntés lett: tegnap a Bank of England visszautasította a tiltakozó szervezetek nyomásgyakorlását, mondván, amikor aláírta a szerződéseket beszállítójával, még nem volt tudatában annak, hogy állatokból származó összetevőket tartalmaznak ezek a bankjegyek.Az Independent szerint több mint 100 ezren írták alá a tiltakozó petíciót. Nagy felháborodást keltett például, hogy az 5 fontos állati zsírból kinyert faggyút tartalmaz, amelyet gyertyák és szappanok gyártásához is felhasználnak. Hogy pontosan milyen állatból származik a faggyú, azt az Innovia nevű gyártó sem árulta el, mondván, beszállítótól kapja az alapanyagot.