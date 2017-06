Amíg mindenki a választásra figyelt, csendben áttörést ért el a brit energiaforradalom

A szél-, nap- és vízenergia, illetve fapellett részesedése június 7-én délután 1 óra körül 50,7 százalékot tett ki a szigetország ellátásában.

Május 26-án, délután 1 órakor a háztartási fotovoltaikus napelemek fedezték az ország teljes villamos energia igényének közel 25 százalékát;

Április 21-én a Föld Napja alkalmából egy napra az ország összes szénerőművét leállították, így 130 év után "szénmentesen" üzemelt a brit energiarendszer;

A két éve a brit villamos energia termelésnek még 23 százalékát adó szén részaránya tavaly 9 százalékra süllyedt.

Fontos dolog történt szerdán, a brit választás előtti napon a szigetország energiagazdaságában, a hír azonban érthető módon a háttérbe szorult a következő napi előrehozott parlamenti választások várható kimenetelét boncolgató elemzések között.Az ország történetében először ugyanis a megújuló energiaforrások aránya a teljes energiaellátáson belül meghaladta az 50 százalékot - számolt be a The Independent. Vagyis, ha ingadozó rendelkezésre állásuk miatt csak egy rövidebb időszakra is, de a megújulókból több villamos energiát termeltek, mint szénből és földgázból. Az új rekordhoz az időjárás szerencsés alakulása is kellett, ami egyszerre volt napos és szeles.A mostani immár a harmadik mérföldkő rövid időn belül az Egyesült Királyság saját "energiaátmenetében":