Az IKEA olyan újítást jelentett be, amitől mindenki megőrül örömében

Hiába a pontos útmutató rengeteg képpel, sokszor még így is kihívást jelent egy IKEA-bútor összeszerelése, pláne ha az ember a lehető legkevesebb időt szeretné eltölteni vele.Az IKEA logisztikai vezetője, Jesper Berodin a Dezeen-nek adott interjújában elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy sokak számára kellemetlenséggel jár bútoraik összeszerelése. Ezért előálltak az ötlettel: miért ne lehetne az összes bútor olyan, hogy puzzle módjára, egyszerűen, percek alatt összeilleszthető legyen. Az "összecsúsztatható" elemekből álló bútorokkal már egy ideje kísérleteznek, például LISABO nevet viselő asztaluk is ezt az elvet követi.

Kép forrása: ikea.com

A cég vezetése a pozitív tapasztalatok miatt úgy döntött, hogy szélesebb körben, több bútor esetében kezdik el alkalmazni a módszert. A végső cél pedig az lenne, hogy búcsút inthessünk a csavaroknak és csavarhúzóknak, az imbuszkulcsoknak, a tipliknek és a ragasztónak.Az extra illesztőelemek nélküli bútorokkal a felhasználók értékes időt nyerhetnek, az áruházlánc pedig költséget takarít meg, ráadásul még környezetkímélőbb is ez a megoldás. Ha minden jól megy, rövidesen a nagy ruhásszekrényeket is minden komolyabb nehézség nélkül, percek alatt, egyedül is össze lehet majd rakni.