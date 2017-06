Drónok, detektorok, vérvizsgálatok várják a kínai felvételizőket

Eljött a felsőoktatási felvételik ideje Kínában is, de természetesen ott ez is "kicsit" másképp zajlik, mint nálunk. Szerdán és csütörtökön több mint 9 millió kínai diák közel 9 órán át tartó vizsgával, az úgynevezett gaokaóval bizonyítja tudását.Mivel legalább 2 millió diák el fog bukni a teszteken, és a vizsgák a diákok egész későbbi életét meghatározhatják, nagy a tétjük a csalásoknak is, amelyek kiszűrésére nem elegendők a szokásos személyazonosító igazolványok. Sőt, még a hatalmas vizsgatermekben alkalmazott drónok és fémdetektorok sem.A vizsgázók ugyanis sok esetben más valakit küldenek be maguk helyett, hamisított igazolvánnyal, a "helyettesítő" fényképével. Azt találták ki erre a hatóságok, hogy ujjlenyomatot vesznek a vizsgázóktól, erre azonban megjelentek a speciális ujjlenyomat fóliák. A macska-egér játék újabb felvonásaként bevetették a hatóságok a szofisztikált biometrikus technológiákat is.Tavaly óta arcfelismerő programokat is alkalmaznak Kantonban, idén pedig az észak-keleti Csingtao városban vezetnek be hasonlót. Szecsuán és Liaoning tartományok írisz-diagnosztikával kísérleteznek. Belső-Mongóliában 2015 óta az ujj erezetét vizsgáló készülék buktatja le a csalókat, amit az ujjlenyomattal ellentétben szinte lehetetlen hamisítani.Mindezt azzal koronázta meg Kína, hogy tavaly óta akár 7 év börtönbüntetést is kaphatnak a csaló diákok.