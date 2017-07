Egy városban annyi bankrablás történt, hogy az összes bank bezárt

A jemeni Ádenben három napra bezárnak a bankok, annyi bankrablás történt az elmúlt időben, sőt még az elszámoló rendszerek működtetését is leállították.A város 12 pénzintézetének az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor az Al-Ahli bank egy fiókját múlt csütörtökön egy gépkarabélyokkal felfegyverzett csoport támadta meg, az incidensben egy bankár és egy biztonsági őr is megsérült.A pénzintézetek tüntető jelleggel zárnak be; erősebb védelmet követelnek a jemeni kormánytól és szövetségeseitől. Amennyiben ezt nem hajlandóak teljesíteni, "komolyabb lépéseket" is tesznek a pénzintézetek.Az országban egyébként évek óta polgárháború dúl, amiben 10 ezer ember meghalt már. Áden a nemzetközileg elismert kormány székhelye, a parlament és a kabinet tagjai viszont Szaúd-Arábiában élnek. A szaúdiak aktív harcoló alakulatokkal is támogatják az ádeni kormányt, míg az ellenlábasaikat, a húti mozgalmat Irán pénzeli és látja el fegyverekkel.