Eljött a vég, már Pitbull is a Bitcoinról beszél

Lassan már tényleg a taxisofőrök és a háziasszonyok is a Bitcoinról fognak beszélni, ha ez így lesz, akkor jön el a kriptodeviza vége. Hogy ehhez milyen közel vagyunk, jól mutatja, hogy nemrég a Goldman Sachs technikai elemzést készített a Bitcoinról , most pedig már nem mással, mint az ismert előadóművésszel (az énekes azért túlzás lenne), Pitbullal beszélgettek a CNBC-n a kriptodevizáról . A mester elmondta, hogy nincs Bitcoinja, mert bár már öt évvel ezelőtt is gondolkodott rajta, nem fektetett bele, mert nem igazán értette, hogy működik.Ez már biztosan a vég kezdete.