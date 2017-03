Első osztálytól tanítják majd a programozást Svédországban

Magyarországon csak irigykedhetünk a svéd oktatási rendszerre, amely 2018-tól ténylegesen belép a 21. századba: Svédországban jövő nyártól már az általános iskola első osztálytól programozni tanulnak majd a gyermekek.A svéd kormány belátta, hogy egyre több programozóra lesz szükség a gazdaságban, hiszen egyre több munkahelyen kell majd ilyen jellegű tudás. Emellett minden ember életét egyre inkább érintik a kódok - véli a svéd oktatási miniszter.Először a matematika és a technológiához kapcsolódó tantárgyak részeként vezetik majd be a programozás oktatását, tehát például az algebra feladatokat kódolással oldhatják majd meg a tanulók. A programozás az első osztály után is végigkíséri majd a gyermekek tanulmányait egészen az iskola végéig.Az újítást 2018 nyarán vezethetik be a svéd iskolákban, ám egyelőre nem tudni, ez mennyi költségvetési pluszkiadást jelent.A svéd kormány tervei között emellett az is szerepel, hogy a tudományos, technológiai, mérnöki tárgyakat és a matematikát (ún. STEM tárgyak) is már az első osztálytól tanítanák.