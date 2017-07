Felpörgette Sopront és környékét a 25. VOLT

Idén is volt teltházas nap Sopronban, a 25. Telekom VOLT Fesztiválon.Sopronban és környékén hónapok óta nem lehetett szállást találni, ma már a VOLT a régió legjelentősebb turisztikai eseménye, ahová Magyarország minden pontjáról és külföldről is érkeznek vendégek.A szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy 6 nap alatt majd' 160 ezren fordultak meg a fesztiválon, ahol is ki kellett tenni a “teltház" táblát: a Linkin Park ünnepi koncertje 45 ezer vendéget vonzott, de majdnem ugyanennyien vettek részt a zárónapi koncerteken is.A szervezők a napokban a Portfolio-nak adott interjúban elmondták, hogy Sopron városa maximálisan támogatja őket, és a tervek szerint a következő években is marad jelenlegi helyszínen a fesztivál."A Lővér Kemping egy magánkézben lévő terület, és jelenleg is folynak a tárgyalásaink a következő 3-4 évre. Hozzáteszem, a fesztivál már régen kinőtte a kemping határait, több hektárnyit bérlünk és használunk a szomszédos területekből." - mondta Fülöp Zoltán, a rendezvény egyik főszervezője.