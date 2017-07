Sebességhatár-csökkentés és kevesebb parkoló - Van, ahol így küzdenének a klímaváltozás ellen

Ilyen lehet például az a terv, amely a személyautók és kisteherautók számára előírt sebességhatár 120 kilométer/óráról 110 kilométer/órára csökkentését, illetve a nagy haszongépjárművek részére előírt 90 kilométer/órás limit 80 kilométer/órára csökkentését javasolja.

számos különböző forrás azt sugallja, hogy a sebességhatár 100 kilométer/óráról 120-ra emelése mintegy 20 százalékkal növeli az üzemanyagfogyasztást.

A tervekben központi szerepet kap az energiahatékonyság, és részben szociális okokra hivatkozva azt javasolja, hogy 2020 után olyan szabályozást vezessenek be a szigetországban, amely a rosszabb épületenergetikai besorolású ingatlanokat nem engedné albérletként kiadni.

Azis fellépne , amely azt is tervezi, hogy. A terv visszatérően, konkrét változtatást javasolva az úgynevezett(ami nagyjából a magyarországi súlyadónak felel meg), valamint aesetében. A dokumentum ezentúlis sugalmazza.Az elképzelések jelentős része várhatóan merevütközik majd, különösen a szállítási ágazat részéről.A készítők ugyan elismerik, hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben ahhoz, hogy tökéletesen alátámasszák a sebességhatárok csökkentését, azonban érvelésük szerintAz ír kormány további célja, amihez az egyik legjobb módszert szerinte ajelentheti, ami által nagyobb tér jutna a gyalogosok, kerékpárosok és tömegközlekedés számára is. Mindemellett azterjedését is lelkesen támogatná, aminek érdekében egy kormányzati munkacsoportot is felállítottak.A tervet bemutató Denis Naughten ír klímaváltozásügyi miniszter szavai szerint Írország némi elmaradásban van a klímaváltozás elleni harcban vállalt kötelezettségeit tekintve, a kérdés kezelése pedig teljes kormányzati megközelítést kíván. Állítólag a kormányülésre, amelyen az elképzeléseket megvitatták, a kabinet tagjai autóbusszal érkeztek, minden bizonnyal a nagyobb hitelesség érdekében.