Fizetett szabadnapot kaphatnak a nők "azokon a napokon"

Olaszország most meglépheti azt, amit nyugati országokban még nem láttunk: fizetett szabadnapokat kapnának a nők, amikor menstruációs fájdalmaik vannak.Az olasz parlament alsóháza már el is kezdte megvitatni a törvénytervezetet, ami, ha elfogadják, három fizetett szabadnapot adna a dolgozó nőknek a nehezebb napokra. Sokan üdvözlik a döntést, de a nők körében sokan vannak olyanok, akik ellenzik a tervet.A legnagyobb félelem, hogy a nőket emiatt hátrányos megkülönböztetés érheti a munkahelyükön, és sok munkáltató dönthet úgy, hogy inkább férfiakat vesz fel nők helyett. Papíron Olaszországnak nőbarát munkajogi törvénye van, öt hónapos szülési szabadsággal, amely alatt fizetésének 80%-át kapja kézhez az anyuka.Az öt hónap letelte után bármely szülő kérheti, hogy további hat hónapot otthon maradhasson még a gyermekkel, amely időszakra a fizetés 30%-a jár.A gyakorlatban azonban az olasz nőknek sokkal nehezebb a munkaerőpiacon elhelyezkedni, mint bármely más fejlett országban élő nőknek. Olaszországban az egyik legalacsonyabb a női foglalkoztatottság Európában, átlagosan az olasz nők 61%-a dolgozik, ami jóval alatta van az európai 72%-os átlagnak.Az alacsony női foglalkoztatottsági adatokra részben magyarázat, hogy a munkáltatók már most sem szívesen alkalmaznak nőket, hát még megtartani őket, miután anyákká váltak. Az ISTAT tanulmánya szerint a terhes nők egynegyedét kirúgják a munkahelyéről a terhessége alatt vagy közvetlenül a szülés után, holott ezt egyébként törvény tiltja.Szóval nagyon úgy néz ki, hogy a törvénytervezet a 22-es csapdája: enyhítheti a nők életének kellemetlenségeit, de egyben újabb lehetőséget ad arra a munkáltatóknak, hogy ne a női jelentkezőket vegyék fel egy állásra.Egyébként a menstruációs szabadság ötlete nem új keletű, Kína egyes részein, Japánban és Dél-Koreában vannak erre vonatkozó törvények, céges szinten pedig a Nike is bevezetett már ilyen jellegű szabadnapokat a női dolgozóknak.