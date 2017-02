Óriásit kaszálnak a kínaiak a Brexiten

2017. február 21. 08:45

2017 első hónapjában a londoni West End negyed kereskedelmiingatlan-befektetési volumene elérte a 841 millió fontot (kb. 304 milliárd forint) - áll a Savills ingatlantanácsadó cég elemzésében. Ez nem csak azért érdekes, mert ez a teljes 2016-os magyarországi kereskedelmiingatlan-befektetési volumen (1,7 milliárd euró - kb. 523 milliárd forint) több mint fele, hanem azért is, mert ebből 841 millió fontból 805 milliót kínai (és hongkongi) befektetők költöttek el. Januárban hat tranzakcióból így négy kínaiakhoz volt köthető, ráadásul három esetben is 200 millió fontnál drágábban cserélt gazdát egy-egy ingatlan.



A Brexit hatására leértékelődött font miatt a kínaiak számára a londoni ingatlanok 15-20 százalékkal olcsóbbak, mint egy évvel korábban voltak - állítják a Savills szakértői, akik szerint London a jövőben is a világ egyik pénzügyi központja marad, mely továbbra is vonzó lehetőségeket kínál a befektetők számára.

