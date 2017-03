Jönnek a bankkártya nélküli ATM-ek

A Wells Fargo ügyfelei mostantól otthon is hagyhatják a bankkártyájukat, és így is fel tudnak venni készpénzt a bank 13 ezer darabból álló ATM-hálózatában. A "kártyamentes" ATM-ekből egy app segítségével generált 9 számjegyű egyszer használható kóddal lehet készpénzt felvenni. A kód majd a PIN beütése után a bankautomata ugyanúgy működik, mintha kártyával zajlana a tranzakció.A megoldás nem csak a kártyák használatát helyettesíti, de a bank szerint biztonságosabb is, mivel a mobil lezárt képernyőjének a védelmét (pl. egy ujjlenyomat olvasót vagy mobilos egyéb kódot) is fel kéne törni ahhoz, hogy a kártyáról illetéktelenek pénzt vegyenek fel.A Wells Fargo nem az egyetlen amerikai nagybank, amely kártyamentes ATM-technológiát fejleszt, a Bank of America és a JP Morgan is hasonló fejlesztésen dolgozik, de utóbbiak még csak tesztelik a saját megoldásukat. A JP Morgan például érintéses (NFC-s) technológiát vezetne be.