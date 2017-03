Jön a kézműves Meki - friss marhahúsból készítene hamburgereket a McDonald's

Fagyasztott húspogácsa helyett friss marhahúsból készítene hamburgereket a McDonald's - jelentette be a társaság. Persze nem az összes fajta szendvicshez gyúrják majd helyben a dolgozók a marhahúspogácsákat, csak az Amerikában népszerű "Negyedfontos" hamburgerekhez. A 2018 közepétől a legtöbb amerikai üzletükben elérhető lesz a friss húsból készülő hamburger.Az egészségesebb életmódnak áldozatul esett McDonald's jobbnál jobb újításokkal próbálja magához csalogatni a fogyasztókat, a kérdés, hogy az alapvetően a gyors kiszolgálásra épülő üzleti modellbe mennyire fér bele, hogy friss húst használjanak. Ez lassítani fogja az elkészítési folyamatot és a dolgozók továbbképzésére is szükség lesz, viszont versenyezhet a McDonald's a népszerű kézműves hamburgerezőkkel.Negyedik éve csökkennek az értékesítések a McDonald's-nál, a cég saját bevallása szerint 2012 óta 500 millió eladástól estek el. A folyamat megállítása érdekében a világ legelső gyorsétteremlánca olyan újításokat vezetett be, mint például hogy margarin helyett vajat használ és nem veszik meg az olyan csirkék húsát, amelyek felneveléséhez antibiotikumot használtak.