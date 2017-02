Álhirdetésekkel akarják átverni a gyanútlan lakásvásárlókat

Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon kell vigyázni az újépítésű projektekkel, mert könnyen ráfázhatunk. Illetve arról is hallottunk, hogy sok fejlesztő még csak külső látványtervekkel hirdeti meg ingatlanát, miközben a lakások kiosztásáról és az épületen belüli pontos elhelyezkedéséről keveset lehet tudni. Most bizonyítékot is találtunk arra, hogy akár olyan képekkel is megpróbálhatják meggyőzni a lakásvásárlókat, amelyek köszönőviszonyban sincsenek az adott projekttel. Bárki által letölthető, valaki által megfotózott és képadatbázisba feltöltött fényképek is szerepelhetnek a hirdetés mellett.Erre remek példa a következő, Dunaújvárosban hirdetett lakás , ahol az első gyanúnk ott támadt, mikor észrevettük, hogy az alaprajz egyáltalán nem stimmelt a hirdetett otthon képével, ráadásul hegyeket sem látunk majd vélhetően az ablakból. Aztán egy rövid keresés után meg is találtuk a képet más helyen is.