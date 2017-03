Ilyen az, amikor Versace tervezi meg a lakásodat

Továbbra is tart a MIPIM Cannes-ban, ahová a fejlesztők, városok a legnagyobb, legfontosabb, legkülönlegesebb projektjeiket hozzák el. Budapest is nagy összefogásban van jelen, hirdetve a LIGET projektet, a 2017-es FINA világbajnokságot, és a legfontosabb hazai fejlesztéseket. A rengeteg gyönyörű látványterv és makett között szinte lehetetlen egyet-egyet kiválasztani, de az Aykon London One projekt, köszönhetően a belsőépítészeti koncepciójának, érdemes arra, hogy egy picit részletesebben is bemutassuk.A 360 lakásos új lakóingatlan fejlesztés London szívében található. A különleges kialakítású lakásokon túl a közösségi terekre is komoly hangsúlyt fektettek. A testedzés is jobban esik, ha Versace ihletésű dizájnban tesszük ezt.