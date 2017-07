Még egy trükk, amivel meg lehet hosszabbítani az életünket

Azért azt nem javasolnám, hogy az emberek kezdjenek rengeteg kávét inni

Két frissen megjelent tanulmány is közvetlen összefüggést talált a kávéivás és az egészségünk között. Eszerint a kávé több halálos vagy súlyos betegség kockázatát is jelentősen csökkenti, mint például a szívroham, az agyi keringési zavar ("sztrók") vagy a májbetegség. További jó hír, hogy a kávé bármely elkészítési formájában produkálja ezeket a kedvező hatásokat, sőt, még a koffeinmentes változat is ugyanúgy segíti az egészséget.Az egyik tanulmány csaknem félmillió embert vizsgált 16 éven keresztül Európa 10 országában. Ami meghökkentő, hogy mintha ez esetben a jóból nem ártana meg a sok: azon férfiak esetében, akik legalább napi 3 kávét ittak, 18%-kal kisebb volt a halálozási esély azokhoz képest, mint akik nem áldoztak ennek a szokásnak. A nők esetében kisebb, 8%-os hatást mértek.A másik kutatás 185 ezer amerikai bevonásával készült és hasonló eredményekre jutott. A kávéivók esetében kisebb volt a szívroham, rák, cukorbetegség, légzőszervi és vesebetegség kialakulásának kockázata.- nyilatkozta óvatosan a társszerző Marc Gunter a második tanulmány eredményeiről a CNBC-nek, hozzátéve, nagyon úgy tűnik, hogy a kávé nem káros. Mondjuk ez a két tanulmány eredményei alapján meglepően visszafogott tanács. A dietetikusok szerint egyébként a kávéfogyasztást igenis túlzásba lehet vinni, de elsősorban a kiegészítők (cukor, zsíros tejpor stb.) miatt.Tegnap számoltunk be arról, hogy (egyébként tényleg brit) tudósok meghökkentő összefüggésre jutottak az intelligencia és az életkilátások között. Nevezetesen azt állítják , hogy az okos emberek nem egyszerűen azért érnek el magasabb életkort, mert egészségesebben élnek, hanem azért, mert genetikailag is beléjük van kódolva. Pontosabban, a tanulmány készítői szerint a magasabb IQ-val rendelkezők jó fiziológiai adottsággal is meg vannak áldva, így nemcsak okosabbak, de ellenállóbbak a betegségeknek is.Optimista olvasatunk szerint a kávét ivó okos emberek már csak lépésre vannak az örök élettől.(Forrás: CNBC