Meghackelte az HBO-t, most újabb Trónok Harca részek leleplezésével fenyegetőzik

Az HBO-t feltörő hacker - aki Mr. Smith-ként mutatkozott be - most újabb ellopott fájlokat tett közzé. Állítólag 5 Trónok Harca rész forgatókönyvét - többek között egy következő részét - szerezte meg, illetve az HBO egyik vezető programozójának egyhavi levelezését. A hacker néhány millió dollárt kér azért cserébe, hogy a fájlokat ne szivárogtassa ki. Az HBO, amely korábban elismerte a támadás tényét, most csak annyit közölt, folytatják a nyomozást a tettes ellen, és együttműködnek a hatóságokkal. A hackeraz HBO azonban nem hiszi el, hogy a teljes levelezőrendszerükhöz hozzáfértek volna.