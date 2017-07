Megtaláltuk a világ legviccesebb trónok harcás oldalát

Ellenben ha a legsötétebb ellenségeden keresel fogást, vagy megszívatott egy haverod, és vissza akarod adni a kölcsönt, akkor nincs is tökéletesebb fegyver erre, mint elspoilerezni egy Trónok Harca rajongónak, hogy mi volt az előző részben.

(917): I don't know who this is but I will find you and I will kill you #spoiled #gameofthrones — Spoiled.io (@spoiled_io) June 27, 2016

(662): Whyyyyyy are you texting me spoilers? And who is this? #spoiled #gameofthrones — Spoiled.io (@spoiled_io) June 27, 2016

(435): I'm going to kill you when I find out who this is #spoiled #gameofthrones — Spoiled.io (@spoiled_io) June 27, 2016

(404): I'm gonna start sending you pictures of shit. Actual shit #spoiled #gameofthrones — Spoiled.io (@spoiled_io) June 27, 2016

Rengetegen olvassák és nézik a Trónok Harca (könyv)sorozatot, amely két hete indult el a 7. évaddal. A sorozat most az író felügyeletével ugyan, de előrébb jár a sztoriban, mint a kötetekben. Nagyon sokan nem szeretnék előre tudni, hogy mi történik a sztoriban, vagyis utálják a spoilereket. Szeretnék maguk átélni azokat a borzalmas jeleneteket, amikor valamelyik főszereplőt írja ki (értsd. mészároltatja le unszimpatikus más szereplőkkel) a sztoriból George R.R. Martin (ez nagyon sűrűn előfordul a történetben, mindig mindenki veszélyben van, nincsenek "védett" karakterek).A sorozatot nézők és a könyveket olvasók is óriási spolierveszélyben vannak minden egyes hétfőn, vasárnap adják le ugyanis az új Trónok Harca részt Amerikában, de még ha illegálisan is akarná valaki megnézni, hétfő reggel előtt nem talál értelmes minőségű videóanyagot. Hivatalosan pedig csak hétfő este adja le az HBO.Hétfő reggel még a nagy nemzetközi gazdasági híroldalakon is gyakran a top 10 legolvasottabb cikk között szerepel valamilyen Trónok Harca spoiler, vagy arra utal a cím, a Facebook, Twitter stb. pedig egyenesen tiltott hely a spolierkerülőknek.A legapróbb rést is megtalálja a Spoiled.io a páncélon, ez az oldal azt ígéri ugyanis, hogy 99 centért minden rész után automatikusan sms-ben kiküldi az előző rész rövid tartalmát, legfontosabb eseményeit egy megadott telefonszámra. A szolgáltatás az előző évadban működött, de azt ígérték, hogy minden előfizetés az adott évadra vonatkozik majd, vagyis hogy majd folytatják a szolgáltatást. Bár a jelek szerint egyelőre nem indultak el a 7. évadra, nagyon vicces, hogy milyen reakciók futottak be az előző évadban szívatott emberektől. Twitteren megosztják a legjobbakat, íme pár példa: