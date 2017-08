Mennyi ideig tart eladni egy új lakást?

Az már eleve durva, hogy a címben feltett kérdésre az Egyesült Államokban 1975 óta tudják a választ. Azóta áll rendelkezésre hónapról hónapra az az adat, ami megmondja, hogy egy új építésű lakás az elkészülte után mennyi idő múlva adnak el.Ami igazán figyelemre méltó, hogy idén júniusban ez a szám 2,9-re csökkent, aminél kisebbet sohasem mértek még az Egyesült Államokban. A válság előtt (pontosan 2006 őszén) 3,4 hónap kellett az eladáshoz, ami a következő három évben 1 év fölé emelkedett. 2013 óta viszont már újra 3-4 hónap körül ingadozik a mutató, ami historikusan is nagyon élénk lakáspiacra utal.

Érdekes egyébként azt is megfigyelni, hogy recessziós időszakokban miként alakult a lakások értékesítési lehetősége. Az olajválság időszakában nagy romlás volt megfigyelhető, és az 1990-es rövid gazdasági visszaesés is nyomott hagyott az újlakás-piacon. A dotcom lufi 2001-es kidurranásának viszont nem volt ilyen hatása. Sőt, még csökkent is az értékesítési idő, aminek talán köze lehetett ahhoz, hogy a részvénypiaci esésben sokan reáleszközbe mentették a vagyonukat.