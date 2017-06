Miranda Kerr és Leo DiCaprio is belekeveredett a sikkasztási botrányba

2017. június 27. 19:45

Miranda Kerr ausztrál manöken és színésznő átadott az amerikai hatóságoknak 8,1 millió dollár (2,22 milliárd forint) értékű ékszert, amelyet elsikkasztott malajziai közpénzekből vásároltak a washingtoni igazságügyi minisztérium szerint.



A 34 éves modell, a Victoria's Secret és a Maybelline egykori manökenje, gyémánt nyakékeket, fülbevalókat és más ékszereket kapott ajándékba Jho Low malajziai üzletembertől, amikor 2014-ben körülbelül egy éven át együtt jártak. Az amerikai igazságügyi minisztérium június 15-én beadott bírósági keresete szerint a drága ajándékok vásárlásával a Najib Razak miniszterelnök által 2009-ben létrehozott gazdaságfejlesztési alapból (1MDB) elsikkasztott pénzt mosták tisztára.



A gyémántfüggők egyikét, egy 1,8 millió dollárt érő, szívalakú nyakéket a szerelmesek napjára kapta ajándékba 2014-ben egykori kedvesétől a sztármodell, a foglalat hátoldalára nevének kezdőbetűit is rávésték. A nyomozók szerint Low később megajándékozta Miranda Kerrt egy másik, 4,8 millió dollárt érő rózsaszín gyémánt nyakékkel is, hozzá illő fülbevalókkal, karpereccel és gyűrűvel további 2 millió dollár értékben.



A manöken szóvivője azt mondta hétfőn, hogy a kincsek átadására a hétvégén került sor, Miranda Kerrt nem vádolják semmivel, s a híresség kezdettől fogva teljes mértékben együttműködött a vizsgálattal.



Az amerikai igazságügy-minisztérium szerint 4,5 milliárd dollárt (1230 milliárd forint) sikkasztottak el az 1MDB-ből az állami alap magas rangú vezetői és bűntársaik. A Wall Street Journal azt írta 2015 júliusában nagy feltűnést keltve, hogy a "lenyúlt" közpénzből 673 millió dollár landolt magának Najib Razak miniszterelnöknek a privát bankszámláin is.



A gigantikus sikkasztási botrányba belekeveredett Leonardo DiCaprio amerikai filmsztár is, aki 12 millió dollár értékben fogadott el műkincseket a botrányban érintett pénzemberektől. A színész ugyancsak készségét nyilvánította a lopott pénzből vásárolt ajándéktárgyak visszaszolgáltatására. (MTI)

254909