Napi egymillió forintos nyugdíjból tengődik a Volkswagen bukott vezére

Az olyan menedzserek, mint Winterkorn úr, szétrombolják a nép gazdasági rendszerbe vetett hitét

Szomorú, hogy egyre több gazdasági vezető fordít hátat a társadalmi kohézió iránti felelősségének.

Martin Winterkorn, a Volkswagen dízelbotrányba belebukott vezére napi (!) 3100 eurónyi nyugdíjat visz haza, ami nagyjából 954 ezer forintnak felel meg.Az autóipari vállalat dolgozói finoman szólva is mérgesek lettek a hír hallatán, egy szakember szerint "pofátlanság" a nyugdíj és "menedzser paradicsom" a Volkswagen, míg egy másik csak annyit mondott, hogy szeretne ő is ennyit hazavinni egy hónapban.A politika sem hagyta szó nélkül az ex-menedzser busás nyugdíját, többségük úgy gondolja, Winterkornnak le kellene mondania erről a juttatásról.- mondta Karl-Josef Laumann, a CDU elnökségi tagja.Carsten Linnemann, a CDU / CSU gazdasági szakembere szerint pedigA zöldek szerint pedig egyenesen nevetségessé teszi a Volkswagent és alkalmazottait az, hogy az ember, aki a valaha volt legdurvább krízisébe vezette a céget és több ezer munkahely jövőjét tette bizonytalanná, most milliós nyugdíjat tesz zsebre.A Baloldali Párt (Die Linke) szerint pedig a cégnek el kell törölnie a nyugdíjszerződést.Egyébként aktív korában sem keresett rosszul a volt igazgató, 2006 és 2014 között összesen 132 millió eurónyi juttatást vitt haza a cégtől, ami mai árfolyamon szolid 40,6 milliárd forintot jelent, erről itt írtunk: