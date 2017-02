Olyat emelkedett az MTK nézőszáma, hogy Deutsch Tamás csökkenti a jegyárakat

Akit a jegyárak is érdekelnek Az Új Hidegkuti Nándor Stadion A oldalára az eddigi 4900 forintról 2300 forintra csökken a belépők ára, míg a B oldalra 4900 forint helyett 1950 forintba kerülnek a teljes árú jegyek. A nyugdíjas, diák és MTK egyesületi tagok számára az eddigi 2450 forint helyett 1560 forintba kerül a belépés. A mozgássérültek 1000 forintért juthatnak be a stadionba, kísérőik pedig az ezt követő legolcsóbb kedvezményes áron, 1560 forintért. Olcsóbb lett a családi jegy is, a szülők 2900 forint helyett 1500, a gyermekek pedig 1000 forint helyett 500 forintért nézhetnek meg egy NB I-es bajnokit. A vendégszurkolók jegye az MLSZ szabályzata alapján szintén csökken, hiszen az ellenfél drukkereinek mindig a legolcsóbb teljes árú jegyárat kell biztosítani, ami ebben az esetben 1950 forint - a korábbi 2450 helyett. (MTI)

Jelentősen csökkentette jegyárait a labdarúgó OTP Bank Liga tavaszi idényére az MTK Budapest, a hírt maga Deutsch Tamás elnök jelentette be.hiszen a cél a nézőszám növelése, ami amúgy is biztatóan alakul. Legalábbis ha elfogadjuk az elnök érvelését, miszerint az Új Hidegkuti Nándor Stadionban megrendezett eddigi három hazai bajnokin emelkedő tendenciát láthattunk. Elvégre a Gyirmót ellen 1183, a Debrecen ellen 1657, míg az Újpest ellen már 2584 néző volt.Adódna persze a kérdés, hogy ha ilyen szédületesen emelkedik a nézőszám, miért kell mégis alacsonyabb jegyárakkal csalogatni a szurkolókat. A hazai labdarúgást ismerők azonban már az előző mondatnál hangosan "elmosolyodhattak". Az MTK-stadionban ugyanis egyáltalán nincs emelkedő tendencia a nézőszámban, az ingadozást a vendégcsapat szurkolói okozták. A Gyirmót elleni meccsen gyakorlatilag üres volt a vendégszektor, Debrecenből azért már megjelentek lelkesebb drukkerek, az újpestiek pedig úgy megtöltötték a szűk vendégszektort, hogy többen még kívül is maradtak a stadionon.Vagyis a hazai csapatra kíváncsi látogatók számában aligha történt bármilyen növekedés. Így már érthető az igyekezet, bár a kötelező és átlátszómeg lehetett volna spórolni a magyarázatból.A címlapkép forrása: MTI / Mohai Balázs