Rolling Stones-koncert lesz a vizes vb megnyitóján Budapesten?

A Rolling Stones amúgy a világ legdrágább zenekara, amely a fellelhető források szerint 1,5 millió dollártól (430 millió forint) vállal fellépéseket, de az ár nagyban függ a rendezvény típusától - olvasható a cikkben.

Budapest mindenképpen be akar kerülni a világsajtóba a nyári vizes világbajnokság megnyitójával, ennek érdekében pedig a szervezők készek akár 3,5 milliárd forintot is elkölteni az eseményre - tudta meg az Index . A lap információi szerint viszont csak akkor van esélyünk valóban nagyot gurítani, ha igazi világsztár nyitja meg az eseményt, ezért állítólag komoly tárgyalások zajlanak a Rolling Stones menedzsmentjével. A fenti összegből talán még az ő gázsijuk is kijönne.Az Index úgy tudja, hogy. Ebből egy 90 perces nagyszabású show-t rendeznének a Dunán lévő színpadon. Csak viszonyításként jegyzi meg a lap, hogy a 2016-os Sziget fesztivál teljes nettó költségvetése nettó 5,4 milliárd forint volt sztárfellépőkkel és egyhetes programmal.A lap forrása szerint a budapesti szervezők mindenképpen szeretnék, hogy az esemény bekerüljön a világsajtóba, ezért fel is vették a kapcsolatot a nagy tévétársaságokkal, hogy rábírják őket, élőben közvetítsék a megnyitót. Erre azonban nem hajlottak, így jött valakitől az ötlet, hogy hívják meg Budapestre a Rolling Stonest, arra már a világon mindenhol felkapják a fejüket, és nem mondanak nemet a közvetítésre. Ez annyira nem vicc, hogy. Mindezt két, egymástól független forrásuk is megerősítette.A megnyitó lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljáráson egyébként a Művészetek Palotája nyert, mely az Index kérdésére azt válaszolta, hogy jelenleg is zajlik a fellépők és a műsor összeállítása.