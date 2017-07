Szomorú valóság: sok fiatal élete végéig sem fizeti vissza a diákhitelt

Graduates in England face decades of paying student debt https://t.co/RSB0JZozVC pic.twitter.com/5fyqWDydCv — Bloomberg (@business) 2017. július 6.

Angliában különösen rossz a helyzet. Az Institute for Fiscal Studies friss adatai szerint 2011 óta jelentősen nőtt a friss diplomások hitelterhe, főleg a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó diákoknál.Azok a brit diákok, akik most diplomáznak, átlagosan 51 ezer fontnyi hitellel vágnak neki a nagy betűs Életnek, ráadásul a tanulmány szerint többségük még az 50-es éveikben is fizetni fogják a hitelüket, 75%-uk pedig sosem szabadul meg a hiteltől.Az adósságteher növekedése különösen a jövedelmi decilisek alsó 10%-ába tartozó diákok esetében nőtt meg látványosan 2011 óta, a leggazdagabb családokban élő diákok esetén az adósság korántsem nőtt olyan nagy mértékben.Nem a brit diákok az egyetlenek, akik nagy adóssággal hagyják el a felsőoktatást, az USA-ban már jó ideje komoly aggodalmak övezik a diákhitelesek szorult helyzetét. Legutóbb márciusban írtunk arról , hogy naponta átlagosan több mint 3000 amerikai diákhiteles jelent csődöt az amerikai oktatásügyi minisztérium adatai szerint. 2015-ről 2016-ra 17%-kal nőtt a nem fizető diákhitelesek száma, és minden tizedik diákhiteladós csődben van.És sajnos a magas tandíjak sem abba az irányba mutatnak, hogy a diákok adósságterhe csökkenni fog, az OECD tavalyi oktatásról szóló nagy elemzése szerint Angliában és az USA-ban a legmagasabb a tandíj, a harmadikként a japán diákok fizetik a legmagasabb tandíjakat a világon.