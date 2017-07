Tippelj, melyik termékeket hamisítják a legnagyobb arányban a világon!

MTI 2017. július 4. 12:06

Bár összértékben az elektronikai ágazatot sújtja a legjobban a hamisítás világszerte, de ha a hamisítás arányát az adott ágazat összforgalmához viszonyítjuk, a bőrruhák és bőrkiegészítők piacát sújtja a jelenség a leginkább - derül ki Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) keddi közleményéből.



A hamisítás összértéke az elektronikai szektorban a legnagyobb, évente csaknem 121 milliárd dollár, ám az ágazat forgalmának csupán 5,3 százalékát érinti.



A hamisítás a legnagyobb mértékben, 11,5 százalékban a bőrruhák és bőrkiegészítők piacát sújtja, de a textilipar, a játék- és sportszergyártás, valamint a cipők forgalmában is meghaladja a 10 százalékot. Az optikai, fényképészeti és orvosi eszközök ágazatában is jelentős, csaknem 30 milliárd dolláros kárt okoztak a hamis termékek.



A tíz legérintettebb iparág együttes vesztesége pedig megközelíti a 285 milliárd dollárt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) legfrissebb jelentése szerint.



Az iparági vizsgálatokból kiderül, hogy a hamis termékek legalább kétharmadát Kínában gyártják, az EU-ba pedig leginkább Törökországon, továbbá közel-keleti és észak-afrikai országokon keresztül érkeznek a hamis termékek, de fontos tranzitállam Albánia, Egyiptom, Marokkó és Ukrajna is. Hozzátették, hogy Törökország bőr- és élelmiszeripari, valamint kozmetikai termékek gyártójaként is részt vesz a hamisításban, de egyes iparágakban India, Thaiföld, Malajzia, Pakisztán, Vietnam is érintettek.



Az OECD és az EUIPO közös jelentése szerint a hamisítványok és kalóztermékek 60-80 százaléka postai szállítmányként, 15-30 százalékban pedig légi úton érkezik, az élelmiszereket rendszerint nagyobb, az ékszereket és elektronikai eszközöket kisebb csomagokban indítják útnak.



A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) titkára, Németh Mónika a hamisítványok veszélyeire - például a gyártói garancia hiányára vagy egyes termékek egészségkárosító hatására - hívja fel a figyelmet és a tudatos vásárlás erősítését szorgalmazza. Magyarországon a hamis termékek piacán a ruhaneműk a legkeresettebbek, de évről évre csökken a forgalmuk.



Az EUIPO korábbi becslése szerint a hamis termékek Magyarországon évente 230 milliárd forintnyi közvetlen forgalomkiesést okoznak és 11 ezer munkahely megszűnéséhez járultak hozzá.



