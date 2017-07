Túl van az első történelmi kézfogásán Putyin és Trump

2017. július 7. 14:23

Hónapok óta megy a spekuláció, hogy vajon milyen viszonyban van Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ma viszont végre tényleg megtörtént az első történelmi kézfogás. A G20 csúcstalálkozó kezdete előtt köszöntötték egymást a világ vezetői, köztük az amerikai és az orosz elnök is. Trump természetesen Putyint is barátian üdvözölte, valószínűleg ennek jele az is, hogy megpaskolta az orosz elnök hátát.



A német kormány által feltöltött videó 31. másodpercénél láthatjuk a nagy eseményt:







Itt már azt láthatjuk, ahogyan a Húszak helyet foglalnak a csúcstalálkozó helyszínén egy nagy körben. Trump Angela Merkel és Theresa May között kapott helyet:







Az amerikai és az orosz elnök egyébként délután bilaterális találkozót is tart, ahol rajtuk kívül még külügyminisztereik vesznek részt. Az eseményt félórásra tervezték, és nem közölték előre, hogy miről egyeztetnek. A tervek szerint a találkozó délután 3 óra 45 perckor kezdődik.

