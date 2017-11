Twitter >140

2017. november 8. 07:18

A Twitter kedden bejelentette, hogy duplájára, száznegyvenről kétszáznyolcvan karakterre növeli a közzétehető bejegyzések maximális hosszát.



A világ egyik legnagyobb, mintegy 330 millió aktív felhasználóval rendelkező közösségi portáljának tájékoztatása szerint az új karakterkorlátot kiterjesztik minden olyan nyelvre, ahol erre szükség lehet ahhoz, hogy a tweetelők könnyebben kifejezhessék magukat. A kínai, a japán és koreai felhasználók számára továbbra is 140 karakterben korlátozzák a mikroblog-bejegyzések hosszát, tekintettel arra, hogy a nyelvük kevesebb karaktert használ az átlagosnál.



A San Franciscó-i székhelyű vállalat szerint eddig az angol nyelvű üzenetek 9 százalékát a megengedett 140 karakter teljes kihasználásával tették közzé, a felhasználók a rövidség miatt sok időt töltöttek a bejegyzések szerkesztésével, vagy végül nem is küldték el őket.



A cég szeptemberben indította el a tesztelési folyamatot, amelynek során egyes felhasználók számára megnövelte a karakterkorlátot, és arra a következtetésre jutott, hogy a felhasználók kevesebb időt töltöttek az üzenetek megírásával, és a bejegyzések elvetésének a valószínűsége is csökkent. Az elküldött bejegyzéseknek ugyanakkor csupán 5 százaléka volt hosszabb 140 karakternél, és csak 2 százaléka haladta meg a 190 karaktert, ami a Twitter szerint azt mutatja, hogy a felhasználók olvasásélménye alapvetően ezután sem fog változni.



A Twitter azt reméli, hogy a kétszer hosszabb mikroblogok megengedésével a felhasználók száma is növekedni fog. (MTI)

