Újabb melegrekordok dőltek ma meg

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közlése szerint jelentősen nőtt a budapesti fürdők forgalma a hőségben, kedden és szerdán a 11 strandon több mint 46 ezren fürödtek. Tavaly ugyanekkor nem érte el a 18 ezret a látogatók száma.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a csütörtök hajnali országos rekord után napközben megdőlt az abszolút rekord,. Az eddigi országos csúcs 40 fok volt, amelyet 1927-ben Jászberényben regisztráltak.A fővárosban mostanáig 37,8 fok volt az augusztus 3-ai csúcshőmérséklet, amelyet 1948-ban Budatétényben mértek. Most Budapest több pontján is mértek ennél magasabb értékeket,A Magyar Sörgyártók Szövetsége (Sörszövetség) arról számolt be, hogy, az idei év második negyedében ugyanis 2,5 százalékkal növekedett az értékesített sör mennyisége az előző év hasonló időszakához képest. Ez mintegy 10 millió korsóval több, mint tavaly.A következő napokban fokozódik a kánikula:. Sok lesz a napsütés, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Vasárnap este érkezhet meg egy hidegfront, amelynek hatására a jövő hét elején pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de ennek mértéke még bizonytalan.