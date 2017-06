Valaki nagyot szakított az andorrai vereségen

Végül 375 ezer forint ütötte a markát.

Péntek este fájdalmas vereséget szenvedtünk Andorra ellen a labdarúgó-válogatottat világbajnoki selejtezőn. Az 1-0-s eredményre valószínűleg senki sem számított, azonban a dehir.hu szerint volt egy kivétel: egy debreceni férfi a Tippmixen egyebek mellett megtette azt, amit a szurkolók többsége elképzelhetetlennek tartott: Andorra győzelmét.A lap értesülései szerint 1500-2000 forintos tétekkel játszott, többszörös kötésekkel adta fel a szelvényt. A legnagyobb számszerű eséllyel bíró tétje hatvanas volt, megjátszotta a félidei eredményt és a meccs végső kimenetelét is, erre kétezer forintot fizetett ki. Két 42-es oddsszal rendelkező lehetőséget is megtett, az egyik ilyen egy másik szelvényen a pontos végeredmény volt. Egy 36-os esélyű fogadása is volt, ennél a férfi eltalálta, hogy csak Andorra lő gólt, ezt egyébként kétezer forinttal játszotta meg.A férfi úgy kommentálta a történteket, hogy azért játszotta meg az andorrai sikert, mert nagyon felbosszantotta a magyarok túlzott magabiztossága, illetve, az, hogy több esetben is lekezelően nyilatkoztak az ellenfélről.