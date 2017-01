Vigyázz, itt az országos ónos eső!

Már emelkedik a balesetek száma Több mint ötszázszor kellett segíteniük a mentőknek a fővárosban kedden 15 óráig az ónos eső, illetve a csúszós utak miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál elmondta: az esetek száma szerda reggelre valószínűleg megduplázódik; országosan 15-20 százalékkal több dolguk volt a mentőknek, mint egy átlagos munkanapon. Elsősorban elcsúszásból, elesésből származó sérülésekkel találkoztak, jellemző volt a lábtörés, a fejsérülés és az agyrázkódás.

Az ónos eső veszélye miatt több megye járásaira másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden délután. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni.Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya és Fejér megye mellett Vas, Zala, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye több járására, valamint a fővárosra is kiadták a másodfokú riasztást, mert a következő néhány órában ónos eső hullhat. Emellett többfelé elsőfokú riasztás van érvényben.Az éjfélig szóló veszélyjelzés szerint ugyanakkorKomárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyében másodfokú, Budapesten és Pest megyében valamint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyében akár legmagasabb fokú (piros) riasztásokat is kiadhatják.Azt írták: szerda reggelig a Pécs-Budapest sáv körüli megyékben akár 10-15 milliméternyi ónos eső is hullhat.várható több milliméternyi ónos eső, kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység előterében, a vonaltól délre inkább eső valószínű.Emellett a fővárosban és Pest megyében, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében a havazás miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centiméternél is több friss hó hullhat.