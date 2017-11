Már 5 millió forinttól kérhető az uniós ingyenhitel

folyamatosan figyelik a vállalkozásoktól érkező visszajelzéseket, és ennek köszönhető ez a mostani módosítás, amely az igénylők valós igényeit veszik még inkább figyelembe.

Módosította a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank az európai uniós forrású, "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram" (GINOP-8.1.1-16) termékleírását, így holnaptól, azaz. A módosítások nyomán immár a mikrovállalkozások is élhetnek a kedvező hitel lehetőségével, és ezzel összefüggésben 100-ról 5 millió forintra vágták az igényelhető hitel alsó korlátját.Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára a közlemény szerint elmondta:A módosításoknak köszönhetőenA projektek keretében a kifejlesztett termékek, szolgáltatások, eljárások előállításához, gyártásához szükséges, a vállalkozás számára technológiai előrelépést biztosító eszközök, infrastruktúra beszerzése is tervezhető.Az MFB Pontok hálózatának bővítésével az érdeklődők már 642 Ponton igényelhetik az uniós forrású hiteleket, illetve előzetes online hitelbírálati kérdőívet is kitölthetnek az mfb.hu weboldalon, ahol minden információ elérhető az MFB Pontokról és az európai uniós hitel- és kombinált hitelprogramokról.Az új termékdokumentációk, valamint a friss módosításokat tartalmazó teljes lista ezen a kormány hivatalos pályázati oldalán megjelent közlemény linken keresztül is elérhető.